Zahara: “Creo que es importante hablar en las canciones del momento social que nos ha tocado vivir”

La cuenta atrás para el despegue ya ha empezado. El 16 de noviembre Astronauta, el nuevo disco de Zahara, llegará a la luna. Pero en vez de pisarla se quedará orbitando a su alrededor, observándolo todo desde la oscuridad y el silencio más absoluto como hizo Michael Collins, el hombre que pilotaba el módulo de mando en total soledad mientras que Neil Armstrong y Edwin Aldrin alunizaban por primera vez en la historia. A las cuatro de la mañana en mitad de la penumbra, Zahara se sintió un poco así mientras le daba el pecho al bichín, su primer hijo. Ahí estaba ella, en el sofá rodeada de su familia, pero sintiéndose como el astronauta más solitario de todo el espacio.

Todo el disco trata del viaje de un astronauta. La ubetense ha creado un universo entero con muchas referencias cinematográficas, pero también con cinco planetas propios que representan los sentimientos a los que ella misma se enfrentó en esos momentos de soledad. Zahara le ha dado formas esféricas a sus emociones, dotando a planetas como Centauri —el agotamiento— de agua y oxígeno. O de ninguno de ellos. “Una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida ha sido inventarme cinco planetas que hablan de cinco emociones superbestias con sus valles o con sus depresiones”.

El viaje transcurre por once pistas y diez canciones. Diez canciones de las que Zahara se enamoró por completo, porque si no no habrían estado ahí. Y casi se quedan en 9, porque con el octavo tema del disco, Diluvio Universal, llegó el drama. “Yo quería hacer una música muy amable, pero con una letra muy muy dura. Y me quedó demasiado, se me fue a un sitio como muy feo. No era feliz, era feo”. Así que después de quedar horrorizada tras la primera prueba en la grabación con la banda le dijo a Matthew Twaites, el productor del disco, “si de aquí a que nos vayamos tú consigues que me enamore de esta, yo la meto en el disco, pero no voy a decir que tengo 9 canciones y son pocas. Me da igual, hago un disco de 9 canciones“. Y le gustó tanto que terminó dentro del disco y se convirtió en una de las favoritas.

Astronauta llega después de tres años sin sacar un disco de canciones propias. Antes de sacar el primer single, Hoy la bestia cena en casa, estaba aterrorizada. “En el momento de la bestia, a parte de por el tipo de canción, por el tipo de letra, por lo que rompía, lo que podía generar y lo que ha generado, me daba mucho miedo el rechazo. De una manera superhonesta lo digo”, explica, “una vez me encuentro con la respuesta, mucho mejor de lo que ni en mis mejores sueños me había imaginado, me relajé”. Y no solo por la acogida, sino porque el vértigo previo a enseñar en todo lo que has estado trabajando durante tanto tiempo es abismal, una vez lo sueltas, ya da igual. “Yo me voy a la cama superfeliz sabiendo que lo que he hecho merece la pena y me encanta, pero necesito que a la gente le guste para poder seguir dedicándome a esto”.

Sobre la bestia y las canciones protesta

La bestia llegó rompiendo los moldes del tipo de canciones a los que Zahara nos tiene acostumbrados. Pero qué bien los rompió. Del primer single del disco se llegó a decir que se había convertido en un himno feminista. Y si no se convirtió en eso, al menos sí lo hizo en un himno contra la gestación subrogada. “Hay que ser valiente, decir las cosas y no censurarse en las canciones. Y decirlo como lo pienses”. Para Zahara la bestia es una canción que habla de ella, pero de ella enfrentándose a algo que no le gusta, lo que pasa es que algo que está a la orden del día, en lo que todo el mundo se reconoce. “Es importante hablar del momento social que nos ha tocado vivir en las canciones. Lo creía antes, lo que pasa es que no me salía”.

Ella es una persona reivindicativa en sus conciertos y en redes sociales, pero nunca había sido tan clara en sus canciones. “Cuando hice Inmaculada Decepción para mí era una canción superclara hablando de la sexualidad femenina, de la liberación, de que cada una haga lo que le salga del coño literalmente, pero claro, no me atrevía a decirlo así. Me aproveché un poco de toda esta metáfora religiosa”. En Hoy la bestia cena en casa, desde luego, no hay metáforas, es una canción clara y directa: el cuerpo de la mujer no se alquila. “Una de las primeras frases que surgió de la bestia fue ‘si eres tan valiente, préstame tú tu vientre’, y sabía que esa frase tenía que ir y que no podía esconderla, que no podía decir ‘que no se oiga’. No, si lo digo lo digo”.

“Tengo muchas cosas de las que hablar y me apetece, lo que pasa es que es muy difícil”. Para Hoy la bestia cena en casa contó con la ayuda de Martí Perarnau, cantante de Mucho y protagonista del videoclip, porque toda la melodía que ella sacaba le parecía pequeña para este miau, miau, miau. Pese a la importancia que le da a incitar al debate y a la reflexión, como ha hecho con este tema, no sabe si saldrán más bestias como esta. “Yo no sé qué volverá a pasar, pero creo que es importante, que hay que hacerlo. ¿Cómo? Pues yo qué sé”.

Sobre Amaia y una canción juntas

Desde que Amaia y Zahara cantaron juntas Con las ganas, las masas no han parado de reclamar una colaboración entre la navarra y la ubetense. Pero, sentimos decirlo, si llega, no va a llegar pronto, sino con los años. “Creo que si yo tengo que estar en la vida de Amaia tiene que ser en un segundo plano, como estoy ahora”, explica Zahara, “si tiene alguna duda yo se la resuelvo, y me parece que es una artista que tiene tanto carisma, tanta proyección, que es tan buena y está en un lugar tan peligroso, que me tiene a su entera disposición para aconsejarla y sacarla de donde tenga que sacarla”.

Zahara es la primera persona que se declara fan total de Amaia, pero sabe que no es el momento, porque “hacer una canción juntas ahora mismo nos perjudicaría a las dos”. “Creo que Amaia va a llegar donde quiera y hubiese llegado donde quiera al margen de haber pasado por OT, era cuestión de tiempo”. Y cuestión de tiempo también puede ser su colaboración “espero que tenga una carrera tan larga como para poder coincidir en su cuarto disco. O en el segundo”.