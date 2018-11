Eva Ruiz: “Si no me hubiera presentado a ‘La Voz’, me hubiera presentado a OT”

La cantante canaria ha cambiado las baladas clásicas por el R&B y los ritmos latinos: · "Ahora es cuando estoy llevando a cabo mi proyecto, lo que quiero ser al cien por cien" · 'Solo' y 'Vanilla' son los dos primeros temas que representan su evolución

Solo y Vanilla son los temas que Eva Ruiz necesitaba enseñar al mundo para mostrarse como realmente es. Tras salir de La Voz Kids, su carrera musical viró hacia las baladas y eso desembocó en 11 vidas, el primer disco propio de la canaria. Ella siempre ha dicho que su esencia es el piano, pero el R&B es lo que le hace sentirse bien, y, por supuesto, ambas cosas son compatibles.

El principio del cambio llegó con Karma, una canción que se alejaba de las baladas con un pop más rítmico, pero que no terminaba de acercarse a lo que vino después. En su primer disco se dejaba llevar: le daban las canciones prácticamente hechas y los videoclips ya cerrados; en Karma dio un paso al frente y comenzó a participar en el proceso de creación. En los dos últimos temas se metió de lleno y, con ayuda de su equipo, es ella la que piensa en las melodías, escribe parte de las letras y busca cómo puede ser la mejor forma de llevarlo a lo visual para que le guste a la gente. Y, sobre todo, a ella.

Después de Solo y Vanilla, dos temas moviditos que se prestan al bailoteo, aún quedan por escuchar muchos temas que, según explica, son mucho más R&B, mucho más música negra. Hablamos con ella sobre lo que viene, sobre lo que ya se fue y sobre lo que podría haber llegado.

De 11 vidas, un disco de baladas, a Solo o Vanilla, tus últimas canciones entre los ritmos latinos y el R&B, ha habido un gran cambio. ¿Qué ha pasado en tu vida para que hayas llegado a esta evolución?

Realmente siempre he sido así. Siempre he escuchado este tipo de música, siempre la he cantado. De hecho, en todos los programas de televisión siempre he cantado este tipo de canciones. Ahora es cuando estoy llevando a cabo mi proyecto, lo que quiero ser al cien por cien, como yo realmente me siento feliz. Estas dos canciones son un poco más de bailoteo, pero mi esencia final también es el piano, entonces no lo voy a dejar nunca. Seguramente haga alguna baladita, pero más R&B con piano y demás.

¿Tus letras han sufrido la misma evolución que las melodías?

Bueno, ahora escribo yo todo un poco. Con ayuda obviamente de compositores, productores y demás, pero normalmente suelo yo darle una pincelada. Sobre todo a las melodías, que es algo muy personal. Las melodías intento hacerlas siempre yo y luego alguna cosita de letra. Muchas veces hago la letra entera, en general suelo ser compositora de todo.

El género de tus últimas canciones es en el que dices sentirte como tú eres realmente ahora mismo, pero ¿piensas que puede ser un estilo algo transitorio hasta llegar a temas que sean totalmente de R&B?

La gente ha visto solo los dos temas que he sacado, que de hecho son como muy distintos el uno del otro y muy movidos. Realmente aún no ha empezado. Mi equipo y yo tenemos muchísimas canciones que ya están maqueadas, con featurings y demás con las que ya nos hacemos una idea de cómo puede sonar todo, y es súper R&B, es música negra al final. El soul, esa onda, y en español. Entonces sí, todo es una evolución. Iré escribiendo temas de esa onda porque realmente es lo que me apasiona.

En alguna ocasión has mencionado que, junto al equipo Voleurs de pain, tú también participas en el guion de los vídeos, ¿quiénes son tus referentes en la estética de tus videoclips?

Realmente surgieron las ideas de lo que nos respiraba la canción, lo que nos transmitía. Nosotros escuchábamos la canción y nos imaginábamos una historia. Yo, por ejemplo, en Vanilla ya tenía la historia clarísima. El concepto de que la chica siempre tiene que estar llorando y sufriendo por el hombre, comiendo la vainilla en el sofá viendo pelis de amor, yo quería cambiarlo y que fuese el hombre el que lo hiciera. En este caso sale el chico en el vídeo comiendo helado. Y bueno, en el otro vídeo la idea sí que es más de ellos. A nivel creativo, looks, estética… también intento aportar un poco mi visión de todo.

O sea, que más que tener el trabajo de otros artistas como referencia, la estética de los vídeos nacen más del rollo con el que tú vistes y vives en general.

Sí, normalmente cuando la escribo ya me la imagino. Me imagino colores, me imagino incluso texturas que me pegan. “Pues mira, en esto algo como más pomposo, más rosita, más tal. Imagínate estos colores más cálidos”. Pero es difícil encontrar referencias como tal de otros vídeos, porque al final uno se crea su idea.

Tu música es un altavoz que llega, sobre todo, a mucha gente joven, ¿sientes alguna responsabilidad por eso?

Hombre, la responsabilidad siempre es que guste, eso es lo más importante. La respuesta de la gente en los temas estos, por ejemplo, ha sido muy buena y de hecho todo el mundo me decía “ay, ahora se te nota totalmente cómoda con lo que haces, guau qué cambio”. Claro, me habían visto cantar canciones más baladitas, más de desamor, más tristes… y con esto ha sido como enseñarles realmente cómo soy. Todo eso que llevo dentro y no han visto aún.

¿Y responsabilidad social? ¿Crees que la música o el status que te da debe servir para dar voz a distintos movimientos sociales?

Creo que toda la gente conocida tiene una responsabilidad y no solamente musical, sino que tiene también la responsabilidad de hacer algo. Yo creo que, realmente, si tenemos a toda esa gente que nos sigue podemos aprovecharlo. Hay mucha gente que lo aprovecha para hacer el mal y otra gente que lo aprovecha para hacer algo bueno.

Yo soy superfeminista, creo que algún día conseguiremos la igualdad entre el hombre y la mujer y siempre en mis letras voy a intentar transmitir también eso. No creo tampoco que la mujer tenga que estar superencima del hombre de “tú haces esto porque eres el hombre” ni el hombre con la mujer. Tiene que ser totalmente equitativo, que vayan a la par, que haya armonía y que realmente se cree esa igualdad que ahora mismo no hay.

Además de tus canciones y disco propio, le pusiste voz a la banda sonora de la peli Barbie en el campamento de princesas, ¿te gustaría que tus canciones propias formasen parte de la BSO de alguna película?

Sí, me encantaría. Es que eso fue supergracioso, super cute. Me encanta porque yo siempre he jugado a las barbies desde pequeña y haberle puesto la voz a esa película fue superbonito, así que es muy guay, la verdad. Me hizo mucha ilusión.

¿En qué peli querrías que sonasen tus canciones ahora?

Pues de pegar un poco la música que estoy escribiendo ahora, más música negra y sonidos más oscuros, pues obviamente 50 sombras de Grey sería brutal. Ya ha acabado, pero bueno. Creo que está más enfocado a ese tipo de música, como más sexy, más oscura, entonces a ver, bueno, que saquen otra.

Te diste a conocer en Tú sí que vales y en La Voz Kids siendo aún muy pequeña, ¿crees que los programas de la tele son un buen trampolín para hacer carrera en la música?

Es un arma de doble filo. Está bien, yo estoy superfeliz de esa experiencia, al final no me arrepiento de nada de lo que haya hecho, porque todo ha valido para algo. Y esto ha valido para que ahora esté haciendo lo que me gusta, entonces creo que ha sido un paso superbonito, me he llevado a gente increíble, una experiencia brutal… pero también creo que es un poco perjudicial a veces. Puede ser perjudicial si el programa se hace muy conocido, pero bueno, aún así, según cómo lo mires, porque al final es éxito también. Es según cómo quieras enfocar tu carrera.

Si el regreso de Operación Triunfo te hubiese pillado dedicándote a la música a un nivel menos profesional, ¿te habrías presentado?

Mira, OT es lo que te digo. Ha sido un fenómeno. Veo a todos los chavales triunfando y me parece brutal. Seguramente, si no me hubiese presentado a La voz, me hubiera presentado a OT. Yo siempre desde pequeña he querido presentarme a OT. Desde muy pequeña, de hecho, me dijeron en un concurso al que fui “Eva, que te esperamos para que cuando tengas 16 años te puedas presentar”. Porque creo que en ese momento se podía presentar con 16. “Te esperamos”, y no me esperaron, lo quitaron justo el año antes de poder presentarme. Pero claro, ahora ya no puedo, entonces… Seguramente en su momento, con esa edad, me hubiera presentado.