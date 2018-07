Carolina Durante no es una chica. No al menos en su versión grupo. Carolina Durante son Diego (cantante), Martín (bajo), Mario (guitarrista) y Juan (batería) o, como les han dicho hasta la saciedad, ellos son el grupo de moda. A un concierto de Sierra, Perro y Belako a finales de 2015 hay que agradecerle que ellos estén hoy sonando en los festivales más grandes del país. No porque hayan aprendido de ellos (que a saber), sino porque fue esa noche cuando decidieron formar una banda con la que subirse a los escenarios.

El Mad Cool (jueves 12) y el BBK (viernes 13) son los festivales que les esperan este finde. El sábado seguramente lo que les espere será el sofá y la resaca. Lo petaron con el single de Cayetano y ahora, sin un fin de semana libre hasta septiembre —porque joder, cómo mola el verano—, van recorrerse medio país para tocar en gran parte de los festivales de verano de la península.

No sabemos qué outfit escogerán para tocar en sus próximos conciertos, pero cuando estuvimos con ellos no llevaban ni zapatillas Pompeii ni los tres botones desabrochados como, según ellos mismos cantan, se vestiría un buen Cayetano. Pero como el hábito no hace al monje, quisimos hacerles un cuestionario para comprobar cuánto de Cayetano tiene Carolina Durante. ¿Ocho y medio o reservado en Kapital? ¿Camping u hotelito en los festis? Las opiniones estarán divididas entre los que vean en ellos un puro Cayetano o los que vean lo opuesto a este tipo tan específico de pijo, pero en lo que no hay duda es en que todos nos vamos a dejar la garganta cantando sus temas en cada concierto que hagan.